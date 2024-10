A causa della dissonanza sia di Giove che di Venere, la fortuna non vi sorriderà in questa settimana. La sensazione sarà quella di non sentirvi all’altezza dei vostri ideali e, in questo modo, raggiungerli sarà ancora più difficile. C’è da dire che però, per gran parte della settimana, godrete degli influssi benevoli della Luna nel vostro Segno. Riuscirete ad entrare in contatto con il vostro lato più intimo e interiore e, anche se l’umore sarà altalenante, vi aiuterà a stare meglio con voi stessi. Urano vi renderà ancora a lungo elettrici e assetati di sorprese e novità! Spendaccioni nel week-end...