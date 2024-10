“Il sole non dimentica alcun villaggio.”

Proverbio africano

ARIETE

Marte in opposizione dal Segno della Bilancia sarà pane per i vostri denti: è il momento di mettere l’elmo, sguainare la spada e mostrare a tutti che siete voi i veri guerrieri dello Zodiaco. Le sfide e gli ostacoli non mancheranno, statene pur certi. Urano vi darà la spinta giusta per rinnovare ciò che verrà distrutto. Giove in Cancro vi esaspererà sul fronte domestico/familiare e Venere e Plutone contribuiranno a nutrire la vostra ira. Ma è pure in questo modo che vi sentirete vivi... soprattutto con la Luna benevola nelle giornate di mercoledì e giovedì. Domenica un messaggio illuminerà la giornata!

TORO

Saturno opposto rimane sempre un bel macigno ma, considerando che i restanti Pianeti sono posizionati abbastanza benevolmente, questa settimana potreste riuscire a trarre qualche frutto importante dai sacrifici e dalle rinunce dell’ultimo periodo. La consapevolezza verrà premiata anche dalle stelle. I pianeti in Sagittario potrebbero ripresentarvi delle