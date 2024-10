“Ogni volta che si perdeva guardava le stelle e prendeva coraggio.” Massimo Gramellini

ARIETE

Aprite le braccia a Venere in Sagittario dalla serata di lunedì: in arrivo per voi piacevoli giornate spensierate all’insegna dell’avventura e di nuove scoperte. Mercoledì anche la Luna sarà nel Sagittario e sentirete una grandissima voglia di evadere dalla solita routine e di viaggiare in nuovi mondi (anche solo col pensiero). Marte continua a donarvi un’intensa carica di energia e creatività. Il Sole invece vi porterà un po’ di tensione ed è possibile che con la Luna in Capricorno di venerdì e sabato qualcuno o qualcosa vi renda scorbutici. Notevole ripresa nella giornata di domenica: andate a caccia di grandi ideali!

TORO

Non ci siamo, cari torelli! Saturno e Marte, supportati da Mercurio, continuano a lasciarvi barriere dappertutto e sarà davvero tosto per voi restare lucidi e affrontare con la dovuta consapevolezza le sfide quotidiane. Lunedì e martedì, con la Luna in Scorpione, verrete presi da infiniti dubbi e tormenti esistenziali. Per fortuna almeno Venere, entrando in Sagittario, cesserà di esservi ostile e vi consentirà di trovare consolazione nell’Eros. La situazione sembra migliorare con la Luna in Capricorno di venerdì e sabato, giornate in cui le stelle consigliano gite e brevi viaggi.