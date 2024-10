Ariete

All’inizio della settimana vi sentirete nostalgici. Probabilmente vi renderete conto che alcune situazioni del passato si sono effettivamente concluse e non ha più senso pensarci ancora. La Luna sarà in aspetto più armonico nei vostri confronti mercoledì e giovedì, quando transiterà in Sagittario, promuovendo viaggi e spostamenti per evadere sia col corpo che con la mente. Venere favorirà i flirt e gli amori epistolari. Mercurio le darà una mano fino a sabato, poi si sposterà in Cancro e tra i vostri pensieri non ci sarà pace. Sabato, con la Luna Piena, per voi sarà una giornata piuttosto critica. Domenica gli amici si prenderanno cura di voi!

Toro

Mantenete la calma, cari Torelli! Lunedì e martedì, con la Luna in opposizione, non sarà facile. Vi siete ostinati a portare avanti delle relazioni che vi portano più problemi che gioie e Saturo vi chiederà il suo periodico resoconto: soltanto le storie più forti riusciranno a superare questa fase. Mercoledì e giovedì verrete rapiti momentaneamente dalla malinconia e dai ricordi. Venerdì e sabato invece la Luna in Capricorno vi verrà incontro suggerendovi qualche breve vacanza last- minute. La Luna Piena favorirà gli studi e le attività sportive. Domenica la Luna si sposterà in Acquario e il vostro umore subirà un ulteriore calo. Reagite o subite?

Gemelli

Il lavoro richiederà parecchie delle vostre energie all’inizio della settimana. Saturno vi sta consentendo di raggiungere dei traguardi importanti e duraturi, in cambio ovviamente di notevoli sforzi e impegno. Dovrete fare attenzione a non trascurare troppo le vostre relazioni, soprattutto mercoledì e giovedì. Venere nel vostro Segno continuerà a rendervi amabili e affascinanti. Con la collaborazione di Mercurio, riuscirete ad ammaliare chiunque vi stia vicino con le vostre parole: che siano poesie o canzoni o semplici pensieri, uscendo dalle vostre labbra avranno un effetto speciale. Domenica Mercurio vi saluterà ma la Luna vi strizzerà l’occhio!

Cancro

Con la Luna in Scorpione inizierete questa settimana euforici. Avrete voglia di divertirvi e le occasioni non mancheranno. Come spesso vi succede, mercoledì e giovedì, la nostalgia cercherà di impossessarsi di voi. Non capiterà se metterete da parte i vostri pensieri e vi dedicherete totalmente all’amore e al sesso. Le noie

familiari non verranno a mancare e venerdì e sabato non saranno giornate formidabili. Domenica Mercurio ritornerà diretto nel vostro Segno e riporterà luce nelle vostre menti. Cercate di sfruttare al meglio tutte le occasioni che vi si presenteranno perché Giove non resterà ancora a lungo con voi. Carpe diem!

Leone

Siete pronti per le sfide quotidiane che vi si presenteranno? Lunedì e martedì sarà la famiglia a richiedere la vostra presenza. Ci sono impegni e responsabilità a cui potrete far fronte soltanto voi, e dovrete farlo anche senza i consensi delle persone che vi circondano. Mercoledì e giovedì la Luna vi consentirà di respirare. Venerdì e sabato invece sarà il lavoro la vostra preoccupazione (e non scordatevi la salute). Domenica problematiche relazionali. Non abbiate fretta di realizzare ciò che più desiderate e coltivate la pazienza. D’altronde lo diceva pure Lao Tze: “La natura non ha fretta, eppure tutto si realizza”. Non in questa settimana però.

Vergine

All’inizio della settimana sarete molto richiesti e dovrete fare attenzione nel gestire telefonate, email e messaggi senza cadere in eventuali “gaffes”. Mercoledì e gioved&ig