ARIETE

Dire che Marte vi stia tormentando è riduttivo. Con Sole, Mercurio, Venere e Plutone disarmonici è assai facile che, ormai privi di pazienza, la collera si impossessi di voi. Nemmeno la Befana riuscirà ad addolcirvi con i suoi dolcetti. Però martedì e mercoledì i vostri fastidi verranno in parte placati dalla Luna nel vostro Segno. Giove non favorirà facili entusiasmi tra le mura domestiche e, in questo contesto stellare, vi inviterà a non fare il passo più lungo della gamba. Domenica Mercurio cesserà di esservi ostile e, complice la Luna, potrebbe arrivarvi qualche notizia inaspettata da un amico o un’amica!

TORO

Nonostante abbiate ancora Saturno opposto a pesare ogni vostra azione, la settimana si aprirà con un Cielo abbastanza positivo. La Befana vi farà recapitare qualche calzetta di dolciumi dai vostri amici. Venere, la vostra preferita tra tutti i Pianeti, continuerà a regalarvi benessere e farà da conciliatrice anche nelle situazioni più critiche. La Luna sarà particolarmente favorevole nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato e vi potrete concedere qualche piacere in più del solito. Domenica Mercurio cambierà Seg