“L'anima è piena di stelle cadenti.” Victor Hugo

ARIETE

La guerra contro i Pianeti in Cancro non è ancora conclusa, ma iniziate a vincere pure voi qualche battaglia. Lunedì mattina vi svegliate con la Luna storta ma dal pomeriggio la situazione inizierà a migliorare. Infatti proprio la Luna, pur vedendosi poco lassù nel cielo, vi starà vicino dal Segno del Leone e con il novilunio di mercoledì saranno incoraggiate le vostre iniziative più estrose e creative. Giovedì anche Mercurio si arrende e diventa vostro alleato, rendendovi più scaltri e scattanti. Domenica grigia per le questioni familiari. Coraggio!!!

TORO

In questa settimana avrete da tribolare parecchio. Lunedì pomeriggio la Luna entra in Leone e verrete presi dall’ansia per novità poco gradite nell’ambito domestico e familiare. Anche Mercurio in settimana diventa ostile, alcune situazioni sono bloccate e ferme. Dovrete accettarle così come sono, troppi ragionamenti rischiano solamente di farvi finire fuori strada. Per fortuna c’è Venere che vi concede almeno qualche piccola gioia. Giovedì, venerdì e sabato lasciatevi consolare dalla dolcezza e dalle attenzioni del partner, ne avete bisogno!