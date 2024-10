“Il Sole è nuovo ogni giorno.” Eraclito

OROSCOPO SETTIMANALE dal 4 al 10 novembre

ARIETE

Il cambiamento astrologico rilevante della settimana sarà il passaggio di Venere in Capricorno e non sarà di vostro gradimento. Martedì e mercoledì ve la caverete grazie alla Luna in Sagittario, ma giovedì pure la Luna sarà in Capricorno e la vostra inquietudine toccherà le stelle. Non vi sentirete pienamente soddisfatti e di ciò ne potrà risentire pure la vostra vita sentimentale. I pianeti nello Scorpione continuano a tenervi impelagati in situazioni del passato ancora non chiuse del tutto. Sabato e domenica l’umore migliora. Urano nel vostro segno vi renderà dei veri fuoriclasse!

TORO

Mai come in questo periodo sentirete la necessità di essere rassicurati e di trovare dei punti fissi su cui fare riferimento. Non demordete, Venere da martedì vi sorriderà dal segno del Capricorno, dove giovedì e venerdì si troverà pure la Luna, e vi aprirà uno spiraglio di quella speranza che sembrava ormai perduta. Riuscirete ad affrontare con maggiore dolcezza le crisi sia di coppia che dei rapporti in generale. Marte continuerà a ricaricarvi di grinta e passionalità. E avrete bisogno di tanta forza per affrontare un fastidioso fine settimana. Keep Calm and “Sbagliando si Impara”!

GEMELLI

Il lavoro riempirà le vostre giornate a 360 gradi e, soprattutto lunedì, non vi interesserà sentir parlare d’altro. Purtroppo per voi però, Marte non vi lascerà tanto tranquilli sul fronte domestico&familiare e vi toccherà sistemare qualche piccolo inconveniente. Venere martedì assumerà un aspetto più piacevole nei vostri confronti e, anche se il romanticismo non sarà il massimo, potreste ottenere ottimi risultati nella sfera erotica e sessuale. Giovedì e venerdì giornate ottimali per soddisfare i vostri desideri proibiti. Anche il week end, con la Luna in Acquario, si prospetta felice!