Settimana difficile. Oltre all’infausto ingresso di Mercurio in Scorpione ad ostacolare ogni riflessione costruttiva, anche la Luna in Leone ad inizio settimana contribuirà nel farvi vivere dei disagi interiori a cui non saprete come porre rimedio. Saturno vi esorta ad essere forti, a fare pulizia di tutto ciò che vi sta intorno soltanto per abitudine o per paura che qualcun altro se ne impossessi. Mercoledì e giovedì la Luna vi regalerà momenti di svago. Potreste trarre insegnamento dalle parole di D’Annunzio: “cum lenitate asperitas” (tradotto: le difficoltà vanno trattate con dolcezza)!