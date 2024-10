“Il vero mistero del mondo è il visibile, non l’invisibile.” Oscar Wilde

ARIETE

Le questioni familiari e domestiche sono al centro dei vostri pensieri e non sono esclusi problemi e imprevisti che tradiscono le vostre aspettative. Col Sole in Leone riuscirete ad affrontare il tutto con grinta e coraggio. Grazie ad Urano nel Segno le soluzioni arriveranno fulminee e geniali. Spese extra possibili ad inizio settimana, siate cauti nell’aprire il vostro portafoglio. Giovedì e venerdì la Luna in Gemelli porterà una ventata di spensieratezza che esaurirete presto tra sabato e domenica. Non cadete vittime di malumori e scontentezza: reagite!

TORO

La Luna calante nel vostro Segno vi invita ad iniziare questa settimana con calma, in modo da recuperare le forze ed energie che Saturno vi sta rubando. Anche Venere favorisce dei piacevoli momenti di relax e, almeno in questa settimana, riuscirete a risentire meno della pesantezza di Saturno. Il Sole in Leone nel frattempo mette in luce situazioni familiari che vi hanno stancato e che andrebbero rinnovate. Il week end vi trova particolarmente comunicativi, cogliete l’occasione per sfogarvi con qualcuno sui vostri problemi e su ciò che vi rende inquieti!