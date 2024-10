Con la Luna in Toro, l’inizio della settimana vi trova pensierosi e insoddisfatti della situazione economica. Venere maldisposta e Giove inclemente nei vostri confronti non renderanno facili e serene le vostre relazioni. Ma non siate scoraggiati, mercoledì è in arrivo per voi tutta l’energia e la forza vitale di Marte in Leone, in trigono al vostro Segno! Combattivi e dinamici, riuscirete ad arginare i malumori del momento e con la Luna in Gemelli, fino a venerdì, contagerete il prossimo con la vostra allegria. Nel week end tensioni domestiche vi renderanno malinconici e nostalgici...