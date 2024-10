Giove e Venere disarmonici non favoriranno grandi colpi di fortuna ma, tutto sommato, la settimana si aprirà discretamente con Sole e Luna esultanti per le vostre gesta quotidiane. Martedì e mercoledì, con la Luna in Vergine e stimolati da Marte, la passione cederà il posto agli impegni lavorativi. Nonostante Urano vi sproni all’innovazione e al cambiamento, i pianeti in Scorpione vi terranno ancora legati al passato, soprattutto coi pensieri... E, specialmente nel week-end, vi si presenterà l’opportunità di aggiustare alcuni conti in sospeso. Con malizia e discrezione troverete libero sfogo nell’eros!