“Non so nulla per certo, ma la vista delle stelle mi fa sognare...”

ARIETE

La Luna in Capricorno annuncia una settimana impegnativa. Le questioni familiari e domestiche vi snervano e la staffetta tra Venere e Giove nel segno del Cancro non vi rallegra. Però, se da un lato Giove tenderà a spegnere il fuoco di ogni vostro entusiasmo, dall’altro Venere in Leone continuerà a soffiarci sopra in modo che le delusioni non siano eccessive. Qualsiasi cosa accada, non vi arrenderete ma, sbattendoci ripetutamente la testa, rischierete di mettere a repentaglio la fiducia in voi stessi. Domenica in ripresa!

TORO

Settimana traballante. La Luna in Acquario, da martedì a giovedì, vi disorienta e fa perdere di vista alcuni punti di riferimento per voi importanti. Le stelle vi chiedono maggiore dinamismo. Il 28 Venere fa il suo ingresso nel Leone, portando a galla problemi legati alla sfera domestica e/o sentimentale. Con Saturno che incentiva i tagli netti, trasformando gelosie e possessività in un boomerang, qualcuno di voi potrebbe addirittura pensare ad una chiusura definitiva col proprio partner. Nel week end lasciatevi rincuorare dai vostri amici!