“Bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella danzante.” Friedrich Nietzsche

ARIETE

La settimana natalizia si aprirà per voi con dei ritmi pesanti e con qualche malumore legato allo stress del lavoro e della quotidianità. Non adiratevi troppo perché poi il mal di testa potrebbe non farvi vivere una giornata spensierata nemmeno in questi giorni di festa. Proprio mercoledì la Luna si troverà nel Segno della Bilancia e, con la complicità di Marte, vi darà ottimi motivi per intavolare qualche discussione accesa col parentado: non assecondatela! Sole, Venere e Plutone in Capricorno segnalano che c’è qualcosa che non vi appaga nella vita di coppia. In ripresa domenica sera!

TORO

Con la Luna in Vergine inizierete la settimana gioiosi e allegri: siete pronti per i banchetti natalizi? Siete i più golosi dello Zodiaco e, soprattutto al cenone di martedì sera, appagherete felici i vostri palati. Non preoccupatevi per la vostra linea, la Luna è in fase calante e perciò il corpo tende ad assorbire meno e ad ingrassare meno facilmente. I Pianeti in Capricorno, guidati specialmente da Venere, vi permetteranno di trascorrere delle giornate in piena armonia con chi vi circonda. Nel fine settimana però la Luna in Scorpione vi ricorda che avete degli impegni e Saturno da accontentare...

GEMELLI

La Luna in Vergine lunedì e martedì non esalterà la vostra simpatia e sarà difficile farvi evitare di essere dissacranti in questi momenti di festa, del resto vi divertite così tanto a farvi rimproverare... soprattutto dai parenti con cui trascorrerete queste giornate. Mercoledì la Luna in Bilancia vi farà trascorrere un Natale molto sereno e allegro. Vi riempirete di gioia nello scartare i tantissimi regali che riceverete. Nel week end riposatevi e abbiate un oc