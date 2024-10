Si potrebbe quasi insinuare che, per voi, l’estate abbia inizio con l’ingresso del Sole nel Leone, vostro compagno di elemento Fuoco. E così da lunedì inizierete ad accendere il vostro animo focoso e guerriero, quasi incuranti dei Pianeti in Cancro, che continuano a tirare la corda dal lato opposto a quello dell’entusiasmo e della quiete. Venere si muove in direzione di situazioni lavorative più serene. La Luna, se lunedì in mattinata vi farà sentire offesi, si farà perdonare tra sabato e domenica proponendovi momenti in cui potrete sentirvi forti e attivi.