Situazione astrologica altalenante per voi arietini. Urano continua ad invitarvi all’improvvisazione, a lasciarvi guidare dalle vostre ispirazioni, anche per andare incontro agli stravolgimenti che vi porterà Plutone con o senza il vostro consenso. Giove invece vi priva di entusiasmo, in settimana sarà affiancato dalla Luna e vi sentirete particolarmente a disagio nel contesto domestico e del parentado. C’è da dire che il 23 però il Sole uscirà dal Segno a voi opposto della Bilancia e le giornate scorreranno più serenamente. Domenica passionale con la Luna in Leone. Stelle positive per l’amore!