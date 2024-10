ARIETE

Elettrizzati da Urano nel Segno, sfrutterete al massimo le risorse di Marte in Leone a cui lunedì si unisce la Luna: le vostre fulminee intuizioni potrebbero rivelarsi geniali! Mercoledì sera la Luna si sposta nel Segno della Vergine e le stelle, vedendovi in piena attività, vi esortano ad andare avanti con fierezza, nonostante sia Giove che Venere tentino di rallentarvi con ansie e tormenti interiori. Con la quadratura di Lilith e Plutone i problemi potrebbero sorgere a causa di tentazioni a cui non sapete resistere, ma ne vale veramente la pena? Coppie che scoppiano tra sabato e domenica.

TORO

Se non rinuncerete spontaneamente al superfluo, Saturno e Marte ve ne faranno vedere di tutti i colori e, con la Luna in Leone fino alla mattina di mercoledì, sarà dura rincuorarvi. Approfittate dei favoritismi del Sole e di Mercurio per cercare qualche sicurezza in più in voi stessi perché l’ambiente in cui vi trovate adesso non è in grado di soddisfare il vostro bisogno di certezze. Da mercoledì pomeriggio a venerdì la Luna in Vergine vi supporterà e vi darà la possibilità di incanalare le energie dissonanti verso qualche hobby creativo. Esorcizzate Marte: intingete i pennelli nel rosso fuoco!

GEMELLI

Quanto vi rendono snob e antipatici i Pianeti dissonanti dal Segno della Vergine? Venere, solo in parte, riesce ad addolcirvi e non è da escludere qualche battibecco con fratelli o sorelle o amici strettissimi. Con Marte in Leone sarete imbattibili con le parole, specialmente da lunedì a mercoledì mattina. Persuasivi e petulanti, diventerete insopportabili con