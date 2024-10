“La saggezza di un uomo, in ogni aspetto dell'opera sua, sta nel legare il suo carro a una stella, e vedere il suo lavoro fatto dagli stessi dèi.”

Ralph Waldo Emerson

ARIETE

La Luna nuova in Sagittario vi farà iniziare la settimana propositivi verso il futuro. Mercoledì tuttavia non sarete di fantastico umore e ci sarà un fondo di insoddisfazione personale che vi renderà poco cordiali con chiunque vi circondi. Sarà così pure giovedì ma, fortunatamente, interverrà in vostro soccorso Mercurio in Sagittario che vi renderà più ragionevoli, oltre che più buoni e conseguentemente meno irascibili. Attenzione però: da domenica Marte vi si opporrà e sarà dura sottrarvi a scontri e dispute che accenderanno e animeranno le vostre giornate! Le parole saranno le vostre armi vincenti...

TORO

Il passato busserà alla vostra porta insieme alla Luna Nuova di lunedì. Marte domenica cesserà di aiutarvi: approfittate della prima parte della settimana per fare scorta di energia. Mercurio del resto giovedì cesserà di esservi ostile e potrete finalmente mostrare che avete appreso le lezioni del passato. Venerdì e sabato la Luna metterà in subbuglio qualche finta certezza a cui vi stavate appigliando. Saturno vi vuole rigorosi ma non siate troppo rigidi con chi vi relazionate. La situazione stellare è ingarbugliata ma, come in ogni labirinto, ci sarà una via d’uscita: ingegnatevi e trovatela! Bene l’amore...