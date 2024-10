Il cielo concede le stelle anche a chi non sa cosa farsene. A. De Sanctis

ARIETE

Amicizie in pole position ad inizio settimana. La Luna Piena in Acquario terrà le vostre energie concentrate su una intensa vita sociale. Venere continua a lasciarvi con l’amaro in bocca. Tra venerdì e sabato, prima il Sole e poi Mercurio, abbandoneranno la posizione benefica di trigono nei vostri confronti. Vi ritroverete immersi in pensieri e impegni legati alla vita professionale. La Luna in Ariete del week end sarà sufficiente ad evitarvi l’inutile stress? Dedicatevi a voi stessi prima di riprendere con la routine del quotidiano!

TORO

Il plenilunio in Acquario inaugura una settimana in cui le stelle punteranno le luci sui vostri punti fermi, oramai non più adatti alle circostanze odierne della vostra vita. Potrete contare sulla disponibilità di una cara amicizia. Saturno in opposizione continua a mettervi alla prova, ma da venerdì inizierete a sentirvi alleggeriti dall’uscita dal Leone del Sole e poi di Mercurio. Se potete, trascorrete un fine settimana vicino ad un corso d’acqua, e lasciate scorrere libere le vostre emozioni... Se vi appare difficile esprimere c