Inizierete la settimana abbastanza pimpanti, con la simpatica Luna in Gemelli che vi terrà compagnia sino a mercoledì rendendovi cordiali, comunicativi e aperti a nuovi contatti. Giovedì e venerdì possibili diatribe domestiche e familiari a causa della Luna in Cancro, enfatizzate anche dalla presenza pure di Giove in Cancro. Non scoraggiatevi! Non solo proprio venerdì il Sole inizierà a sostenervi dal Sagittario, ma sabato e domenica potrete trarre i benefici della Luna in Leone che vi farà vivere un fine settimana euforico e divertente. Ancora alti e bassi in amore con Venere ostile: ammorbiditevi.