“Tu sei una funzione di ciò che l’intero universo sta facendo nello stesso modo in cui un’onda è una funzione di ciò che sta facendo l’intero oceano. ”

Alan Watts

OROSCOPO SETTIMANALE dal 17 al 23 marzo

ARIETE

La settimana non si aprirà nel migliore dei modi, con la Luna in opposizione dalla Bilancia sia lunedì che martedì. Avvicinandosi a Marte, vi turberà parecchio anche a livello inconscio ed emotivo. Dalla tarda notte di lunedì anche Mercurio vi renderà più riflessivi. Ma ecco una buona notizia: il 20 alle 17:58 il Sole farà il suo ingresso nel vostro Segno e vi porterà l’entusiasmo necessario per festeggiare i vostri compleanni tra una peripezia e l’altra. Venere intanto continuerà a portare armonia (e non solo) nelle amicizie. Nel fine settimana la Luna consiglia di festeggiare la primavera con un viaggetto!