La calma e l’equilibrio a cui vi invita la Luna in Bilancia nei primi giorni della settimana non è di vostro gradimento, voi volete azione. I pianeti in Cancro non vi aiutano in questo ma Giove promuove nuove avventure, almeno per qualche giorno ancora. Fine settimana all’insegna del buon umore con la Luna in Sagittario. Sarete talmente intenti ad accogliere l’estate da non accorgervi che il Sole ha cambiato segno. Domenica mantenete i nervi saldi o, con la Luna Piena, rischierete di risvegliare il lupo mannaro che è in voi!