ARIETE

Vita sociale in risalto ad inizio settimana. Marte in Leone continua a farvi sentire forti e vi fa procedere a testa alta anche di fronte alle situazioni più critiche. Mercurio opposto dalla Bilancia però non vi aiuterà ad essere ragionevoli e Giove contribuirà ad ingigantire problematiche di poco conto. Finché non ci sbattete la testa non siete contenti, vero? Venerdì e sabato in gran forma con la Luna nel Segno. Domenica il Sole entrerà in Bilancia e chi vi circonda rischierà di essere trasportato su un ring per lottare: attenzione, le stelle si befferanno di voi e riuscirete a vincere solo con la diplomazia!

TORO

Non solo Marte e Saturno continuano ad alimentare problemi in casa e nelle vostre relazioni, ma la Luna in Acquario di lunedì e martedì vi porterà allo stremo delle forze e sarà crisi per molte coppie. Un dialogo aperto potrebbe essere l’unica salvezza. Sfruttate questi ultimi giorni dell’estate, se potete, per stare a contatto con la natura. Meditate, concentratevi sul vostro respiro e recuperate la vostra serenità interiore, ne avete bisogno cari torelli. Domenica la Luna brillerà nel vostro