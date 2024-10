“Quando tutti i giorni diventano uguali è perché non ci si accorge più delle cose belle che accadono nella vita ogni qualvolta il sole attraversa il cielo.”

Paulo Coelho

OROSCOPO SETTIMANALE dal 16 al 22 giugno

ARIETE

La vita sociale si farà sentire vivacemente all’inizio della settimana, con la Luna in Acquario. Mercurio, nel suo moto all’indietro, tornerà in Gemelli e vi lascerà un po’ di tregua sul fronte familiare e domestico. Se avete in sospeso delle lettere a cui rispondere o delle telefonate da fare, queste saranno le giornate giuste. Venerdì e sabato la Luna sarà nel vostro Segno e sarete talmente presi da voi stessi da non rendervi conto che il vostro atteggiamento potrebbe infastidire le persone intorno a voi. Domenica il Sole entrerà in Cancro, promettendo guai!

TORO

Il malumore di lunedì e martedì potrebbe essere legato alla Luna in Acquario, che vi ostacolerà nella ricerca dei vostri punti fermi. Mercurio da mercoledì potrebbe mettervi di fronte a delle questioni economiche che avevate lasciato irrisolte. Venere continuerà a circondarvi di arte e bellezza. Sia che siate single o impegnati, avrete a che fare con tantissimi corteggiatori/corteggiatrici, che non resisteranno al vostro fascino. Mercoledì e giovedì anche gli amici richiederanno le vostre attenzioni. Domenica la Luna in Toro vi farà chiudere in grande la settimana!

GEMELLI

L’inizio della settimana sarà molto promettente con la Luna in Acquario che vi farà sentire in armonia con tutto ciò che vi circonda. Non si potrà dire altrettanto mercoledì e giovedì, con la Luna ostile dal Segno dei Pesci. Mercurio però tornerà a far visita nel vostro Segno e vi regalerà nuove e brillanti idee. La curiosità sicuramente non verrà a mancare. Venerdì e sabato