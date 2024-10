Un proverbio cinese recita: “a ogni singolo filo d’erba è destinata almeno una goccia di rugiada”. Perciò non scoraggiatevi se Marte opposto vi renderà insofferenti verso il prossimo. Farvi arrabbiare è piuttosto facile e con Venere&Plutone ostili sarete più che mai intrattabili. Giove ci metterà la sua ingigantendo le problematiche familiari. Le gocce di rugiada vi arriveranno da Urano e dai Pianeti in Sagittario, portatori di una insolita ragionevolezza. In settimana la Luna inizialmente vi alleggerirà dai Gemelli, mercoledì e giovedì tornerà invece la pesantezza. Grintosi nel week end con la Luna in Leone!