ARIETE

Il campo di battaglia è pronto per vedervi combattere. Infatti, non solo Marte, unendosi a Giove e agli altri Pianeti in Cancro, contribuisce a farvi sentire poco fortunati attirando a voi persone e situazioni di intralcio, ma anche la Luna a inizio settimana non promette rapporti facili e pacifici. Urano nel segno parla di rivoluzioni e favorisce i colpi di genio per far fronte alle sfide che vi vengono poste; Venere vi sostiene e tiene alto il vostro valore. Andrà meglio nel fine settimana, in cui sono favoriti anche i viaggi. Domenica di malumori...

TORO

Marte in Cancro vi trova particolarmente ironici e polemici, anche i più silenziosi di voi si ritroveranno ad avere una parlantina non indifferente. Le doti comunicative sono messe in primo piano e dovreste sfruttarle al meglio per trarne vantaggio. Ad inizio settimana la Luna vi vede concentrati nelle questioni lavorative, mercoledì invece raggiungerà Saturno e, in quanto a suscettibilità, non avrete rivali. Venere intanto persiste nel rendervi insofferenti tra le mura domestiche. Concedetevi almeno la domenica di svago, possibilmente lontano da tutti!&nbs