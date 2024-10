“Mi domando se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua” Antoine de Saint-Exupéry

ARIETE

Marte martedì sera si sposterà nel vostro settore del quotidiano ed ecco che diventerete iperattivi nel vivere le vostre giornate. Gli impegni aumenteranno e saranno favorite anche le nuove iniziative professionali. La Luna vi farà iniziare la settimana all’insegna della vita sociale. Grandi slanci di solidarietà e altruismo anche con la Luna in Pesci di martedì e mercoledì. Il Sole in Bilancia vi donerà quel pizzico di conflittualità che servirà a mantenervi svegli ed elettrici. Toccherete l’apice delle energie col plenilunio in Ariete nella notte tra venerdì e sabato. Nel week-end concedetevi un peccato di gola!

TORO

La settimana si apre con l’insidiosa Luna in Acquario ed ultimamente vi state abituando a questo clima di malcontento. Male: via le abitudini, soprattutto quelle che non hanno nulla di buono da offrirvi. Volenti o meno, Saturno ve le farà perdere...tutte! Nonostante l’inizio difficoltoso, le