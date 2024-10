“La magia tiene sempre la porta aperta. Davvero, sempre. Trovarla dipende solo da noi.”

Banana Yoshimoto

ARIETE

Questa sarà per voi una settimana ricca di novità. Lunedì la Luna sarà in Acquario e, a beneficiare del vostro buonumore, saranno soprattutto i vostri amici. Mercoledì potrete iniziare ad esultare perché Giove, che fino ad ora e già da diverso tempo non era certo una garanzia di occasioni fortunate, entrerà in Leone. Questo per voi significherà una grande ripresa: ritornerà quell’entusiasmo di cui probabilmente vi eravate dimenticati. Giovedì e venerdì potrete contare anche su una fantastica Luna nel vostro Segno, che vi regalerà una splendida forma. Da venerdì, però, fate attenzione però a Venere e ai disguidi familiari.

TORO

Cari torelli, avete ragione di lamentarvi lunedì perché la Luna sarà in aspetto disarmonico. E avrete ancor più ragione di lamentarvi mercoledì, quando anche Giove diverrà ostile nei vostri confronti, entrando nel Segno del Leone. Il settore maggiormente colpito sarà quello domestico/familiare. Ma, proprio perché Giove tenterà in tutti i modi di togliervi gioia ed entusiasmo, dovreste cercare di viverla come una sfida, oltre a quella che avete in corso con Saturno. Insomma, sicuramente non vi annoierete e sarete a costretti a tirar fuori il meglio di voi. La Luna sarà con voi sabato e domenica: ricorrete alla vostra forza interiore!

GEMELLI

Inizierà bene la settimana con la Luna nel Segno dell’Acquario: i più fortunati saranno coloro che avranno scelto di iniziare proprio oggi le loro vacanze (oppure sono già in vacanza da ieri). Martedì e mercoledì la Luna vi renderà invece nervosi e agitati, sarà difficile starvi accanto. Il passaggio di Giove in Leone per voi rappresenterà una grande occasione di crescita. I settori favoriti saranno gli scritti, le comunicazioni, gli spostamenti e tutto ciò che avrà a che fare con fratelli o sorelle. Venerdì Venere, dopo aver dato una bella rinfrescata al vostro look, vi saluterà e andrà a proteggere le vostre finanze. Vita sociale attiva nel week-end!

CANCRO

Avviso per tutti i cancerini che leggono: avete tempo fino a mercoledì per sfruttare la fortuna di Giove che poi si trasferirà nel Segno a voi vicino del Leone (andando ad espandere ciò che troverà nel vostro portafoglio, sia che si tratti di ricchezza che di povertà). La Luna, dopo un lunedì malinconico, vi sarà amica martedì e mercoledì. Giovedì e venerdì invece la Luna in Ariete cercherà in tutti i modi di provocarvi e vi mostrerete particolarmente suscettibili. La buona notizia è che venerdì Venere entrerà nel vostro Segno per circondarvi di bellezza, armonia e amore. Sabato e domenica lo trascorrerete sereni con gli amici!

LEONE

Cari leoncini, potete anche non curarvi delle asperità che vi porterà la Luna in Acquario di lunedì perché il momento che tanto stavate aspettando è arrivato: mercoledì il buon Giove, pianeta della grande fortuna, entrerà nel vostro Segno e si aprirà per voi un periodo ricco di occasioni eccellenti da cogliere nelle loro molteplici sfumature. Chiaramente non dovrete sottovalutare Saturno, che continuerà a chiedervi impegno, responsabilità e talvolta anche sacrifici soprattutto sul fronte familiare. Se vi dimostrerete saggi e lungimiranti, il successo non tarderà ad arrivare. Favolosa la Luna in Ariete di giovedì e venerdì!