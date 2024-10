Il malumore di lunedì mattina verrà presto spazzato via, col passaggio della Luna dalla Bilancia allo Scorpione. Organizzate una serata piccante e trasgressiva per farvi perdonare le ultime marachelle dal vostro partner... Mercoledì e giovedì, Sole e Luna in trigono al vostro Sole vi delizieranno con piacevoli giornate alla riscoperta delle vostre passioni. Da sabato mattina, invece, Venere entrerà nel segno della Bilancia e i disappunti sentimentali torneranno in auge. Attenzione ai familiari che tenteranno di intromettersi nelle vostre relazioni!