ARIETE

La Luna vi da il primo buongiorno settimanale dal segno del Cancro. Non siate troppo scontrosetti, nonostante le faccende domestiche vi tengano piuttosto indaffarati in questi giorni, riuscirete a trovare il tempo per dedicarvi ai vostri hobby e alle vostre passioni. Il caro Marte continua a sostenervi e vi tiene carichi. Insieme a lui, pure Giove vi dona l’entusiasmo per superare i piccoli imprevisti quotidiani. D’altronde, si sa, la vostra ira dura il tempo di una canzone alla radio. Meeting aziendali o cene tra colleghi nel fine settimana!

TORO

La settimana inizia con ritmi un po’ troppo frenetici per voi che siete abituati ad uno stile di vita “bradipo” e che, soprattutto, rinunciate con grande fatica alle vostre abitudini. Ma Saturno vi chiede qualche piccolo sacrificio, accontentalo e vi sentirete un piccolo peso in meno. Possibili uscite di denaro extra, legate alla famiglia o a lavori in casa, non aiuteranno il vostro stato ansioso che potrà invece trarre giovamento da un fine settimana trascorso in mezzo alla natura, tra colori e profumi che allieteranno i vostri sensi.

GEMELLI

Le luci sono ancora puntate su di voi. Lunedì e martedì sarete maggiormente predisposti a tante piccole spese, non indispensabili, ma necessarie a mantenere up il vostro umore. Settimana in movimento. Mercoledì, giovedì e venerdì vi vedranno più estrosi che mai: email, telefonate e messaggi vi terranno felicemente occupati a gestire i vostri più svariati contatti. Voi della prima decade non conoscerete limiti, e la puntigliosa Luna in Vergine, da sabato, interverrà per ricordarvi la differenza tra vizi e dipendenze.