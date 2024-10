La settimana si avvia con la Luna nel vostro segno, che rende le giornate di lunedì e martedì molto intense. Specialmente voi della seconda decade, elettrizzati anche da Urano, sarete dinamici e iperattivi. La nuova coalizione Venere-Mercurio vi propone nuove sfide, occhio ai sottili inganni di qualche oratore giovane e persuasivo! Il week end vi vede occupati tra i molteplici impegni e il cellulare che non smette di squillare. Buone nuove in arrivo per voi nativi della metà di aprile.