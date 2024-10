"Le cose sono unite da legami invisibili: non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella".

Galileo Galilei



Che configurazione astrologica brillava su nel cielo quando siamo nati?

In che modo la danza dei Pianeti influenza la vita di tutti i giorni?

Con questo Oroscopo cercherò di darvi indicazioni stellari sulla settimana in corso.

Mi baserò soltanto sul vostro Segno Solare, ma l'Astrologia in realtà è molto più vasta... e vi suggerisco pertanto di dare almeno una sbirciatina anche sul Segno relativo al vostro Ascendente.

E che Giove sia con voi!

ARIETE

Il messaggero degli dei non vi porta sempre le notizie che vorreste... ma almeno per il fine settimana non pensateci! Via quei broncetti, non cedete alla tentazione di nascondervi in casa: uscite e godetevi gli influssi fortunati di Giove e Venere. Domenica Super!

TORO

Potete abbandonare le armi per il momento, ma lo scudo tenetelo ancora lì perchè Saturno vi osserva. Marte ha fatto le valigie e i vostri amici si aspettano che adesso vi dedichiate un po’ a loro, trepidanti di ascoltare i racconti delle vostre ultime avventure. Tranquilli, avrete il tempo anche per riposarvi!

GEMELLI

Continuate pure a brindare e a festeggiare i vostri compleanni! Venerdì e Sabato la Luna in Pesci potrebbe essere foriera di qualche lamentela ma ci riderete su, avete un intero cielo che tifa per voi. E’ arrivato anche Marte a darvi la carica. Sarà di vostro gradimento anche qualche piccola notizia sul fronte denaro.

CANCRO

Ecco Mercurio che fa da pioniere sul vostro Segno e inizia a portare una ventata di allegria. Complice la Luna, trascorrerete un dolce e romantico week-end. Conservate la malinconica domenica per dormire e sognare, sognate tanto... perché presto i vostri sogni si trasformeranno in realtà!

LEONE

Siete arrivati piuttosto stanchi a questo attesissimo fine settimana, ma tutto sommato vi compiace dimostrare la vostra forza e potete finalmente gustarvi delle strepitose giornate all’insegna dell’Eros e della Passione! Ad alimentare il fuoco ci pensa la Luna in Ariete, da domenica.