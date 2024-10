La Polizia di Stato di Oristano ha individuato l'uomo che nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto ha compiuto una serie di atti vandalici lungo le vie del centro cittadino, tra cui squarciare gli pneumatici di numerose autovetture in sosta in via Vittorio Emanuele III, via Eleonora e via Carducci.

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, allertati dalle numerose chiamate, hanno sentito le dichiarazioni di alcuni testimoni che riferivano di aver notato la presenza di una persona che, coltello in mano, squarciava gli pneumatici di uno dei tanti veicoli risultati poi interessati.

I poliziotti sono riusciti a individuare il presunto autore del fatto criminoso colto in flagranza di reato mentre danneggiava ulteriori veicoli in sosta lanciando oggetti di varia natura dal balcone del proprio domicilio.

Il soggetto è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di danneggiamento aggravato, lancio pericoloso di cose e resistenza a Pubblico Ufficiale, dato che si è opposto alle procedure di identificazione barricandosi dentro casa.