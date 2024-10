Nelle scorse settimane, la Guardia di Finanza di Oristano, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna (Sede distaccata di Oristano), hanno attuato un piano di intervento per contrastare il gioco illegale e irregolare al fine di assicurare un’azione di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità insiti nel comparto del gioco pubblico.

In particolare, nella provincia di Oristano, sono state controllate cinque attività commerciali, in cui i militari hanno accertato il possesso dei requisiti previsti ai fini dell’esercizio dell’attività di gioco, l’aderenza da parte dei distributori ed esercenti alle disposizioni previste dalla normativa antiriciclaggio e la regolarità delle apparecchiature a tal fine utilizzate.

Gli accertamenti così svolti hanno permesso di constatare la piena aderenza degli interessati rispetto all’applicazione delle norme vigenti in materia di apparecchi da intrattenimento / divertimento e delle scommesse.

Per conferire maggiore efficacia al piano di intervento, le attività di controllo sono state estese a tutte le fasce orarie, soprattutto le più sensibili dal punto di vista operativo, permettendo anche di effettuare un attento controllo sulle sale scommesse che insistono nei pressi delle scuole per il contrasto al gioco minorile.

L’azione di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità che la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conducono in sinergia su tutto il territorio nazionale è espressione del protocollo d’intesa siglato dalle stesse Amministrazioni nell’aprile 2023 a tutela dei consumatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di garanzie così salvaguardando le fasce sociali più deboli tra le quali, come detto, i minori di età.