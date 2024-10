Un pensionato di 84 anni ha perso ieri la vita a causa di un malore sopraggiunto mentre tornava a casa a bordo della sua auto.

L'uomo, forse anche per le eccessive temperature registrate anche ieri nel centro Sardegna, si è sentito male mentre percorreva la statale 131 "Carlo Felice", all'altezza del bivio per Uras: è riuscito ad accostare la sua vettura, ma nonostante gli immediati soccorsi non ce l'ha fatta.

La tragedia si è verificata attorno alle 19, quando il pensionato stava rientrando a casa a Oristano.

Qualche automobilista ha lanciato l'allarme, il medico è accorso sul posto con l'ambulanza, ma dopo aver tentato di rianimare l'anziano, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.