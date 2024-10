"Il ministro non ha alcun potere di revocare provvedimenti disciplinari, può invece disporre ispezioni per verificare la correttezza dei procedimenti medesimi", è quanto precisa il ministero dell'Istruzione e del Merito in relazione alla vicenda relativa alla sospensione della maestra di Oristano.

La competenza disciplinare è esclusiva dell'amministrazione e non appartiene agli organi politici. Il ministro "si è immediatamente attivato per avere una relazione dettagliata sul procedimento disciplinare e sul fondamento delle accuse mosse alla docente", rendono noto da viale Trastevere.

Marisa Francescangeli, insegnate di 58 anni, era stata sospesa per 20 giorni, con una riduzione dello stipendio, dopo aver fatto costruire un rosario a forma di braccialetto e aver fatto recitare due preghiere ai suoi alunni durante l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie del 2022.

Il ministro Valditara ha chiesto poi e ottenuto che l'amministrazione incaricasse tre ispettori, scelti fra persone di particolare esperienza e competenza, per verificare la regolarità del procedimento e la completezza dell'istruttoria. "Invitiamo ad attendere serenamente l'esito delle verifiche, avendo fiducia nelle istituzioni", sottolineano infine dal ministero.