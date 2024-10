Il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna Michele Cireddu ha denunciato un altro caso di aggressione nei confronti degli della Polizia penitenziaria .

L'episodio si è verificato nell'istituto di Oristano, dove un detenuto con problemi psichiatrici si è inizialmente rifiutato di fare rientro nella propria cella e ha iniziato a inveire nei confronti dell'operatore, per poi minacciarlo e infine colpirlo .

Il poliziotto è stato accompagnato al pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure del caso e una prognosi di 15 giorni .

Continua inesorabile il triste e vergognoso stillicidio di aggressioni, il detenuto facinoroso, da diversi giorni minacciava di mettere in atto gesti auto-soppressivi per ottenere cose vietate dal regolamento. Gli agenti ovviamente non hanno ceduto e hanno intensificato i controlli ma come risposta l' addetto al controllo della sezione ha subito una brutale aggressione. conservatori sta registrando una preoccupante crescita ", ha commentato Cireddu.

" Senza un intervento politico urgentissimo che possa riformare radicalmente il sistema penitenziario non è difficile prevedere situazioni sempre più tragiche ed impossibili da gestire ", ha concluso il sindacalista.