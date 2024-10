Orgosolo è uno dei luoghi della fantasia e della memoria in cui il cuore della tradizione batte più forte. Sorge in uno scenario suggestivo, ritagliato nel Supramonte, bellezza inesauribile.

Questo centro della Sardegna ha origini antiche, come lontanissima è l’origine del suo toponimo, risalente al greco antico, col significato di terra fertile, terra umida. Ipotesi consolidata dal fatto che in lingua sarda, e nella variante orgolese in particolare, le voci òrga e orgòsa indicano un sito ricco di sorgenti, come in effetti è il centro storico del paese.

Orgosolo è il paese dei murales. Rappresentano un fenomeno culturale che dal 1969 caratterizza fortemente la storia di questa comunità.