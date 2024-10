ORGOLESAS ORGOLESI

Cantu sun bellas! Cando sun mudadas Quanto son belle! Quando sono ben vestite

in sas tantas distintas ocajones: nelle numerose, diverse occasioni:

in isposonzos, missas, propessones, in matrimoni, messe, processioni,

festa de gala, ballos, isfiladas. feste di gala, balli, sfilate.