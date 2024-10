"A partire da questo weekend la Lega sarà nelle piazze della Sardegna per sostenere Matteo Salvini, a processo a Palermo come atto politico della sinistra e del M5s per aver fatto il proprio dovere, mantenendo la promessa di bloccare l'immigrazione clandestina. Difendere i confini è un dovere non un reato". Lo afferma, in una nota, il coordinatore regionale della Lega, Michele Pais annunciando l'iniziativa con i gazebo sabato 21 e domenica 22 settembre "per ribadire la nostra solidarietà a Salvini. Un appuntamento che ripeteremo anche il weekend del 28-29 settembre, in vista di Pontida".

I gazebo previsti sono a Sassari, Porto Torres, Sant'Antioco, Olbia, Nuoro, Alghero, Cagliari, Selargius, Iglesias, Oristano, Golfo Aranci.