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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
ONIFAI
SINDACO ELETTO: DANIELA SATGIA
ABITANTI: 762 ELETTORI: 634
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|DANIELA SATGIA
|
LISTA CIVICA "TOTTU PARISI PRO ONIAI"
|333
|100%
Schede bianche: 12
Schede nulle: 23
SPECIALE ELEZIONI COMUNALI 2015. ONIFAI - TUTTI I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
ONIFAI
SINDACO ELETTO: DANIELA SATGIA
ABITANTI: 762 ELETTORI: 634
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|DANIELA SATGIA
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LISTA CIVICA "TOTTU PARISI PRO ONIAI"
|333
|100%
Schede bianche: 12
Schede nulle: 23