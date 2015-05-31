ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

ONIFAI

SINDACO ELETTO: DANIELA SATGIA

ABITANTI: 762 ELETTORI: 634

CANDIDATI PARTITI VOTI %
DANIELA SATGIA

LISTA CIVICA "TOTTU PARISI PRO ONIAI" 

 333 100%

 

 

Schede bianche: 12  

Schede nulle: 23