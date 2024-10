"On the Move" è il nome di un progetto dell’associazione di artisti Cherimus, finanziato dalla legge della Regione Sardegna n.19 del 1996, che si pone come obbiettivo quello di potenziare le competenze artistiche e tecniche dei giovani di Hammana.



"On the Move" mira, nei prossimi 12 mesi, a formare i giovani libanesi per ideare e realizzare opere teatrali itineranti in modo sostenibile, con l'utilizzo delle energie rinnovabili. Partner estero dell'iniziativa è la residenza artistica "Hammana Artist House", sita a 40 chilometri circa dalla capitale Beirut, che supporterà l'associazione Cherimus nella selezione e nel coinvolgimento di 30 persone del posto, tra operatori culturali e artisti, principali beneficiari delle attività formative. Al progetto partecipano una grande varietà di partner sardi: comuni, istituti scolastici, fondazioni e associazioni culturali.

Grazie a queste importanti collaborazioni, le attività del progetto e i suoi risultati verranno diffusi ad un ampio pubblico sardo, che va dagli studenti delle scuole ai cittadini dei comuni di Sarule, Perdaxius, Musei, Domusnovas e Tratalias. Collaborano inoltre al progetto: il Teatro Di Sardegna, la Fondazione Nivola, l'Associazione Elda Mazzocchi Scarzella e l'Impresa Terra De Punt.



Per Carlo Spiga, presidente dell'Associazione Cherimus: "Il progetto On the Move! Segue la strada già tracciata dai progetti "MultimediArt Senegal" e "Music @Work" in Senegal e "Ciak! Kibera" e "Carnival Naitobi" in Kenya, ossia quella di creare ponti di conoscenza e dialogo tra la Sardegna e altre regioni che, seppur lontane, condividono con l'isola, una relazione pluridecennale. Relazione tessuta grazie ai flussi migratori, ma che raramente si è tramutata in una vera conoscenza reciproca."



L'associazione Cherimus, con sede a Perdaxius, lavora da oltre 10 anni a progetti di respiro internazionale attraendo nel piccolo comune del Sulcis artisti internazionali e donando al territorio continui stimoli culturali. Tra i precedenti progetti di Cooperazione Internazionale portati avanti dall'associazione si ricordano Ciak Kibera, Carnival Nairobi e Music@Work.



Hammana Artist House, inaugurato nel 2017, è uno spazio di 1700 metri dedicato alla creazione e alla formazione artistica. Situato nel cuore di Hammana, un villaggio a 45 minuti da Beirut, dispone di diversi spazi per le prove e per le residenze, un laboratorio di scenografia e un teatro all'aperto. Durante tutto l'anno, in questo luogo, gli artisti locali e internazionali possono beneficiare del tempo, dello spazio e del supporto di cui hanno bisogno per sviluppare le loro pratiche artistiche.

Generando molteplici partnership e tipi di collaborazioni in tutto il paese, nonché a livello regionale e internazionale, HAH stimola una dinamica culturale diversificata, incoraggia processi creativi che incorporano le realtà del paese e promuove un approccio artistico all-inclusive.