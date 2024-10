“È plausibile che con la variante Omicron del coronavirus l'Europa si stia avviando alla fine della pandemia”. Lo ha affermato il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge. Secondo la sua analisi, Omicron, che potrebbe contagiare il 60% degli europei entro il mese di marzo, ha avviato una nuova fase della pandemia di Covid che potrebbe concludersi con la sua fine.

Una luce in fondo al tunnel, dunque, mentre il virus continua a correre con picchi di contagi in tutto il mondo. Non solo in Europa ma anche in Russia e in tutta l'Asia, dalla Cina fino alla Nuova Zelanda.

La corsa di Omicron preoccupa anche la Cina, determinata a portare avanti i giochi invernali e per questo pronta a chiudere, come accaduto nelle scorse settimane, intere città anche per pochi casi, oppure a monitorare, intere province con tamponi a tappeto.

Continuano nel contempo le proteste contro le restrizioni anti Covid: in migliaia sono scesi in piazza per protestare contro il Super Green pass sabato sera in Francia, mentre a Bruxelles è iniziata con una serie di scontri tra manifestanti e Polizia. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro le Forze dell'Ordine, che hanno risposto utilizzando gas lacrimogeni e idranti nel quartiere delle istituzioni europee. In migliaia hanno sfilato anche a Washington, dove bel mirino di 20 mila No-vax sono finiti il presidente Joe Biden e il virologo Anthony Fauci.