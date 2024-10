Roma, 12 lug. (Adnkronos) - ‘’Più o meno me l'aspettavo. Nessuna sentenza mi ridarà mio figlio. Accetto la giustizia che è stata fatta. Non provo rabbia, ma il perdono è un'altra cosa’’. Lo ha detto la madre di Willy, Lucia Monteiro Duarte, dopo la sentenza di Appello a Roma che ha ridotto le condanne per i fratelli Bianchi dall’ergastolo a 24 anni nel processo per l’omicidio del 21enne ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. In primo grado erano stati condannati all’ergastolo. Confermate le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche.