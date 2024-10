E' stato catturato Masih Shahid, il 29enne di origine pakistana che all'alba si è introdotto nella casa di Tortolì dell’ex compagna, Paola Piras, 50 anni, accoltellandola e poi uccidendo suo figlio, Mirko Farci, 19enne, che era intervenuto per difenderla. L'uomo si trova ora nella caserma dei Carabinieri di Tortolì dove i militari lo stanno interrogando.

L'uomo è stato catturato dai carabinieri vicino al supermercato Eurospin, a un paio di chilometri dalla palazzina di via monsignor Virgilio dove è avvenuto l'omicidio. Durante il suo passaggio in manette per raggiungere la caserma dell'Arma di Tortolì, diverse persone hanno urlato al suo indirizzo parole di condanna e sdegno: "Bastardo, non è giusto, non è giusto".