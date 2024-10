E’ stata eseguita nel cimitero di Quartu Sant'Elena dal medico legale Matteo Nioi l’autopsia sul corpo di Mirko Farci, il 19enne morto martedì mattina nella sua casa di Tortolì mentre difendeva la mamma dall'aggressione del suo ex compagno, l'operaio di origini pakistane Masih Shahi, di 29 anni. A risultare fatale è stata una delle due coltellate che l’omicida ha inferto al torace del giovane, che è penetrata nei polmoni causando un'emorragia e provocando una morte quasi immediata. Ferite provocate dal coltello anche sulle braccia del ragazzo che ha cercato di proteggere il suo corpo mettendo le braccia avanti.

Domani a Tortolì saranno celebrati I funerali del ragazzo mentre la madre, Paola Piras, lotta per la vita all'ospedale di Lanusei. Domani mattina alle 10.30 gli studenti dell'istituto alberghiero Ianas, dove tra qualche mese Mirko si sarebbe dovuto diplomare come chef, daranno vita a una catena umana in memoria del loro compagno, che sarà anche un monito contro la violenza. Una manifestazione silenziosa in cui i ragazzi si disporranno in corso Umberto e per un tratto di via Monsignor Virgilio fino alla casa di Mirko dove si fermeranno. Gli studenti saranno legati l'un l'altro da un nastro bianco e avranno ciascuno un fiore in mano. Fiori che poi raccoglieranno per lasciarli nell'ingresso dell'abitazione della vittima, teatro della tragedia che ha lasciato sgomenta l'intera cittadina ogliastrina.