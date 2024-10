Il Gip del tribunale di Sassari, Antonello Spanu, ha convalidato l'arresto di Claudio Dettori, il 24enne accusato dell'omicidio di Antonio Fara. Il Gip ha disposto la custodia cautelare nel penitenziario di Bancali, dove il giovane si trova rinchiuso da sabato scorso, dopo essere stato arrestato dai carabinieri.

Domani la Procura assegnerà l'incarico al medico legale Salvatore Lorenzoni per effettuare l'autopsia sul corpo della vittima. Proprio i risultati dell'esame necroscopico potrebbero fornire risposte fondamentali per lo sviluppo dell'inchiesta. Il 24enne, difeso dagli avvocati Marco Salaris e Claudio Mastandrea, si è dichiarato innocente. "Al momento dell'omicidio - dicono i due legali - non si trovava nell'appartamento e le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza lo dimostrano. Non avendo sempre la disponibilità delle chiavi, lui era solito entrare e uscire dall'appartamento scavalcando il muro del cortile e utilizzando il portoncino sul retro".