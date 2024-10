TRE COLPI DI FUCILE.

Un ragazzo che aspetta l’autobus per andare a scuola non ha voglia di morire.

Un ragazzo che aspetta l’autobus, in una bella prima mattina di maggio, ha solo voglia di costruire il suo futuro, giorno dopo giorno, guardando al domani.

Un ragazzo di 19 anni, come tutti i ragazzi della sua età, nutre i desideri con la speranza, fortifica le energie con l’entusiasmo di vivere.

Ama, progetta, condivide, corre e soprattutto sogna!

Tre colpi di fucile, per mano vile e assassina, mandano in frantumi il suo cuore, il cuore degli affetti più cari e dei suoi amici, il cuore di una comunità ricca di valori come quella di Orune, il cuore di tutte le persone perbene.

Io vivo in Barbagia e conosco bene la Barbagia. Quella di ieri mattina non è la mia Barbagia, non è la nostra Sardegna.

La mia terra è quella che appartiene alle centinaia di giovani che questa mattina si sono riuniti in corteo a Nuoro per ricordare Gianluca, per dire no a tutte le violenze, per dire si alla vita e al suo dialogo con il destino.