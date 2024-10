Prosegue a Orune e in tutto il territorio la caccia all'uomo dopo l’omicidio di Mauro Antonio Carai, il 74nne allevatore ucciso con diverse coltellate e ritrovato dal figlio questa notte, in una strada sterrata a pochi metri dalla statale 389, vicino al suo ovile.

L'ipotesi più accredita è quella di un omicidio d'impeto: una violenta discussione degenerata e finita nel sangue. C’è attesa per l’autopsia che verrà eseguita lunedì e che accerterà con precisione l'ora del decesso e la causa esatta della morte. Gli investigatori dell'Arma stanno cercando di capire se l'anziano sia stato effettivamente accoltellato nel punto in cui è stato ritrovato il corpo oppure all'interno del suo ovile, poco distante. Di sicuro la vittima ha tentato di raggiungere la statale per chiedere aiuto.

I carabinieri del Reparto Operativo di Nuoro e della Compagnia di Bitti hanno disposto posti di blocco lungo le strade in entrata e in uscita dal paese, setacciato le campagne e già interrogato decine di persone tra amici, parenti e vicini di pascolo della vittima con l'obiettivo di ricostruire le ultime ore di vita dell'allevatore per cercare di risalire al responsabile del delitto.