I militari del Nas della Compagni di Sanluri hanno sequestrato 95 chili di pasta fresca in un laboratorio di produzione a Tuili ed altri 34 in un negozio in cui erano stati messi in vendita a Villamar. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, l'azienda produceva e metteva in vendita il prodotto prima di avere l'autorizzazione per farlo.

"La verifica - spiegano i militari - ha portato al sequestro amministrativo di 95 kg di pasta secca, suddivisi in 190 confezioni, prodotte in un periodo antecedente alla data di notifica dell'avvio dell'attività di pastificazione".

Altre 68 confezioni di pasta prodotte dalla stessa società sono state sequestrate in un negozio di Villamar."Le verifiche sono in corso per rintracciare eventuali altri punti vendita coinvolti - precisano dall'Arma -. Le autorità competenti sono state prontamente informate dal Nas, che prosegue gli accertamenti".