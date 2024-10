Oltre 3,7 milioni di italiani sono stati messi ko dall'influenza stagionale dall'inizio dell'epidemia, 348 mila solo nell'ultima settimana, e l'incidenza, a differenza degli anni scorsi, rimane stabile e non ha ancora iniziato la discesa dopo aver raggiunto il picco tre settimane fa.

E' l'andamento anomalo fotografato dall'Istituto Superiore di Sanità nel bollettino settimanale InfluNet. Il livello dell'incidenza dell'ultima settimana, segnala infatti l'Iss, "è superiore a quello raggiunto in molte delle precedenti stagioni influenzali", anche se "il picco epidemico resta uno dei più bassi osservati negli ultimi anni", ed è pari a 5,73 casi per mille assistiti.

I più colpiti sono come sempre i bambini: nella fascia 0-4 anni infatti l'incidenza sale a 17,60 casi per mille, nella fascia 5-14 anni a 14,97 casi per mille.

Le Regioni più colpite sono Marche, Trentino, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sardegna.